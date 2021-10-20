Лукашенко заявил, что привьется только белорусской вакциной

Александр Лукашенко заявил, что привьется только вакциной белорусского производства. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привьется от COVID-19 только вакциной белорусского производства, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин вакцинировался препаратом российского производства «Спутник V», а лидер США Джо Байден – американской вакциной Pfizer.

«А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министром здравоохранения Белоруссии): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", - сказал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности Белоруссии начать производство собственной вакцины в 2023 году, причем, по словам белорусского президента, она будет «приспособлена» к тому штамму вируса, который будет циркулировать в стране в это время.