Песков заявил о росте расходов на медицину в новом бюджете

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Расходы на социальную сферу, в том числе на медицину, в проекте бюджета на три года не снизились, а выросли, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном снижении.

По его словам, соответствующие опасения возникли из-за того, что изменилась методика распределения суммы.

"Я посмотрел: де-факто там идет увеличение, но дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики формирования госпрограмм переведены из здравоохранения в другие программы", - объяснил Песков.

По его словам, расходы на социальную сферу в абсолютном выражении в сравнении с прошлым периодом выросли на 5%.

Как ранее писал сайт kp.ru, проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен 21 сентября. Доходы бюджета России в 2022 году планируются в размере 25 трлн рублей, а расходы будут на уровне 23,6 трлн рублей. Профицит бюджета в следующем году должен будет составить 1,4 трлн рублей.