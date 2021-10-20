Милонов прокомментировал поцелуй Ивлеевой и Собчак

Депутат заявил, что всех участников шоу нужно отправить в специнтернат, где их научат вести себя прилично Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с RT прокомментировал поцелуй блогера Анастасии Ивлеевой с журналистом Ксенией Собчак. Парламентарий заявил, что единственное желание, которое возникло у него после просмотра шоу - это развидеть увиденное и промыть глаза с мылом.

"Грустно наблюдать, что отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы продвигаются не исходя из их социальной значимости, а выбираются по критерию максимальной скандальности", - сказал он.

Милонов добавил, что всех участников шоу "Королевские кобры" нужно "отправить в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести".

Life.ru сообщал, что в сети появилось видео, на котором Ивлеева и Собчак обменялись страстным поцелуем под крики зала, стоя прямо на сцене.

блогер Настя Ивлеева и ведущая Ксения Собчак обменялись страстным поцелуем Фото: YouTube

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пожаловалась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу блогера. Она попросила заблокировать сайты и другие интернет-ресурсы, которые транслируют недопустимый контент, передает телеканал "360".