Новый спецпредставитель США по Афганистану прилетит в Россию в ноябре 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст посетит Россию в ноябре 2021.

Об этом журналистам сообщил директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

Уэст была назначен спецпредставителем США по Афганистану во вторник, 19 октября, после того как с этого поста в ушел в отставку Залмай Халилзад

Тем временем в Москве проходит встреча делегации «Талибана»* п с представителями Министерства иностранных дел России. Ранее Кабулов говорил, что Москва выскажет свои претензии талибам*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания. При этом Россия не ожидает каких-либо прорывных решений.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что прямые контакты с представителями радикального движения «Талибан»* связаны с желанием России лучше понять ситуацию в Афганистане и планы боевиков.