Айсен Николаев сообщил на заседании Госсовета по транспорту, что в республике три федеральные трассы не работают по 5 месяцев из-за отсутствия мостов

Темой заседания является разработка новой транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

«Стратегия развития транспорта до 2035 года сделана по-новому, сделана исходя из потребностей людей. Появилось много новых факторов, например, Единая опорная транспортная система, подходы к развитию Северного морского пути, аэропортовой инфраструктуры, и везде понятно, что эти изменения будут касаться территории нашей республики, – отметил глава Якутии. - Я выступил по двум вопросам, которые считаю очень важными для нашей страны и Якутии, в частности. Их необходимо заострить и в самой Стратегии, и в тех документах, которые будут приняты для реализации этой Стратегии».

Первая тема – обеспечение до 2030 года круглогодичного автомобильного движения по всем автомобильным дорогам страны. Айсен Николаев напомнил, что все три федеральные автодороги Якутии – «Лена», «Колыма» и «Вилюй» – не могут функционировать 5 месяцев из-за отсутствия мостовых переходов через Лену, Вилюй и Алдан. В связи с этим важно, что Стратегия ставит целью обеспечение транспортной связности страны – и важно обеспечить её прежде всего на федеральных автодорогах.

Вторая тема, которой коснулся Айсен Николаев, развитие малой авиации. По мнению главы Якутии, малая авиация особенно важна для доступности приполярных территорий. В связи с этим необходимо наращивать парк малой авиации, чтобы обеспечить безопасность полетов на внутрирегиональных маршрутах.

Владимир Путин, выступая на Госсовете, также отметил, что необходимо делать перелеты малой авиации более доступными, расширив сеть региональных маршрутов.

В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители государственных и частных компаний.

КСТАТИ

Строительство новых портов - стимул для развития экономики

*Днем ранее, накануне госсовета, Айсен Николаев принял участие в совещании по подготовке предложений в стратегию транспортного развития России и возглавил работу круглого стола, посвящённого международным транспортным коридорам. Важным вопросом здесь является определение операторов транспортного пути*.

«Если мы видим, что по Севморпути Росатом был определён единым оператором, и это дало положительный эффект для развития всего пути, то по другим транспортным коридорам – «Запад-Восток», «Север-Юг» – такого единого оператора нет, и это имеет негативные последствия для нас», – считает глава региона. Также, по мнению Айсена Николаева, активное внимание нужно уделить строительству портов на тихоокеанском побережье – на севере Хабаровского края, в Магаданской области, на Камчатке. Это придаст новый стимул экономике всей страны в ближайшие десятилетия.