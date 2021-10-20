Instagram впервые за 11 лет разрешит публиковать посты с веб-версии

Посты в Инстаграм теперь можно публиковать с веб-версии. Фото: REUTERS

Instagram позволит пользователям публиковать посты с веб-версии. Эта функция появится уже 21 октября. Социальная сеть существует уже 11 лет, но все это время с ПК можно было только просматривать аккаунты пользователей, а публиковать посты – только со смартфона или планшета.

Среди обновлений, которые предлагает Instagram - возможность создавать совместные публикации. Вот как это работает. Функция называется Collabs. Если ею воспользоваться, то в шапке публикации появятся названия двух аккаунтов, и у обоих авторов в лентах подписчиков этот пост отобразится. У совместных постов будут общие комментарии, и лайки тоже будут считаться совместно. Collabs можно применять не только к постам с фото, но и к коротким видео. Есть нюанс – пользователь, совместно с которым вы хотите создать публикацию, должен дать вам на это разрешение.

Со среды, 20 октября, в соцсети появилась функция сбора пожертвований для некоммерческих организаций.

Как ранее сообщалось на kp.ru, пользователей Instagram обязали указывать свою дату рождения. Чтобы все делали это честно, на помощь призвали искусственный интеллект – он анализирует посты, в которых пользователя поздравляют с днем рождения, и делает выводы.