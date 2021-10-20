Политолог назвал темы возможной встречи Путина и Байдена Фото: REUTERS

Политолог Сергей Марков в беседе с изданием Lenta.ru назвал вопросы возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Среди таковых эксперт назвал вопросы гонки вооружений, урегулирование ситуации в Афганистане, кризис отношений России и НАТО, исполнение Минских соглашений Украиной.

Политолог считает, что первым вопросом, который должны будут обсудить президенты - это гонка вооружений..

"Речь о Британии, Франции, Китае, Индии, Пакистане. Там развивается мощная система вооружений, которая временами может принимать форму, требующую вмешательства. Россия отказывается говорить с Китаем в одиночку и предлагает сделать это американцам. Обратная ситуация наблюдается с Францией и Великобританией - там уже США предлагают нам самостоятельно заняться переговорами", - заявил он

Марков заметил, что Байден захочет обсудить кризис отношений России и НАТО.

"Сейчас по инициативе НАТО была выслана половина дипломатов, причем просто так, из вредности. Они сказали прямо: Россия вредоносна, поэтому мы идем на такой шаг. Мы заблокировали все натовские структуры в ответ, но из этой ситуации надо как-то выходить", - добавил эксперт.

Ранее "Известия" сообщали, что российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что альянс на фоне решения РФ приостановить работу миссий в Москве открыт к диалогу.

"Свободная пресса" опубликовала перевод статьи военных аналитиков из Америки, которые обеспокоены нереалистичным высокомерием Вашингтона.

Аналитик Дэн Гур обеспокоен тем, что Вашингтон слишком сосредоточен на Китае и игнорирует угрозу России для Европы. Он не говорит, почему он думает, что Россия вторгнется в Европу. Кремль ясно давал понять, что у России нет территориальных претензий.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реальной встречу президентов России и Соединенных Штатов до конца 2021 года.

"В том или ином формате она вполне реальна", - заявил он.