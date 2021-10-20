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Здоровье20 октября 2021 15:26

Путин попросил россиян брать больничный, если коронавирусом болеют родственники

Российский лидер отметил, что таким образом гражданин не будет подвергать риску других людей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин попросил россиян брать больничный, если дома коронавирусной инфекцией заболели родственники. Как отметил российский лидер, таким образом гражданин не будет подвергать риску других людей.

«Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят», - заявил российский лидер, уточнив, что таким образом граждане смогут не допустить дальнейшего распространения коронавируса и не подвергать риску своих коллег, а также друзей и знакомых.

Как писал сайт kp.ru, глава государства объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. При этом президент сообщил, что Главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно, не дожидаясь 30 октября.

Путин попросил россиян брать больничный, если коронавирусом болеют родственники