Голикова предложила запретить развлекательные мероприятия и работу общепита в ночные часы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова предложила ввести запрет на развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00. Такие инициативы связаны с ростом заболеваний коронавирусом в стране.

«Необходимы введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общественно питания с 23 до 6 часов утра, усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в местах массового пребывания людей», – заявила вице-премьер на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Она также призвала власти ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер во всех видах транспорта, а граждан не покидать пределы своих регионов.

Как писал сайт kp.ru, Голикова предложила главе государства объявить нерабочими дяни с 30 октября по 7 ноября 2021. Президент идею поддержал.

Напомним, 20 октября 2021 зафиксировали максимальное с начала пандемии коронавирусной инфекции смертей от COVID-19 – за минувшие сутки скончались 1 028 человек. За прошедшие сутки в стране выявлено 34 073 случая заболевания коронавирусом.