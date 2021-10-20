Путин рассказал о странных ответах близких и друзей на вопросы о вакцинации от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал, что даже его знакомые и друзья иногда заводили странные разговоры о вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Смотрю по своим, близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, если честно, странно. Разговоры эти странные. Спрашиваю своих близких людей, однокурсников: "Ты привился?". Вопрос ко мне: "А ты привился?". "Нет пока". "Я подожду, пока ты привьешься". Хорошо, я привился. Спрашиваю: "Привился?" - "Нет". Почему? "Ну, не знаю, подожду пока"», - рассказал российский лидер.

Глава государства назвал такие разговоры странными, отметив, что их ведут люди с хорошим образованием и с научными степенями. «Просто я не понимаю, что происходит», - добавил российский президент во время совещания с членами правительства в среду, 20 октября.

Как писал сайт kp.ru, Путин также заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции реально снимает риски заболевания COVID-19 или риски тяжелых осложнений, угрозы смерти, призвав граждан прививаться.