Доктор Мясников посоветовал покупать бюджетные аналоги дорогих лекарств

Доктор Мясников посоветовал покупать дешевые аналоги вместо дорогих лекарств, заявив, что они ничем не отличаются. Фото: REUTERS

Доктор-телеведущий Александр Мясников в эфире телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что бюджетные аналоги дорогих лекарств отличаются от них только ценой. По мнению Мясникова, и польза, и побочные эффекты одинаковы у оригинальных препаратов и у дженериков.

«Польза та же, побочные эффекты те же, а цена порой различается в разы», - сказал доктор.

Мясников напомнил, что патентом на лекарственное средство компания, которая его разработала, владеет двадцать лет. Все это время она продает лекарство по своей цене, на своих условиях, под своим оригинальным названием. Когда этот срок заканчивается, лекарство могут производить и другие фирмы, уже под своим названием. Цена на лекарство в таком случае снижается, а эффективность остается такой же.

Ранее другой врач-телеведущий, доктор Комаровский, рассказал о том, как помочь иммунитету справиться с коронавирусом и объяснил, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел ковидом.