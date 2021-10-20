Голикова назвала регионы РФ с критической ситуацией по заболеваемости коронавирусом

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала российские регионы с критической ситуацией по заболеваемости коронавирусом инфекцией, в число которых входят Республика Коми, Татарстан, Мордовия, а также Курская и Оренбургская области.

По ее словам, превышение среднероссийских показателей заболеваемости сегодня зафиксировано в 35 регионах, а рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах.

Как уточнила вице-премьер, на утро среды, 20 октября, в стране занято 86,6 процента коечного фонда, а в 27 регионах этот показатель превышает 90 процентов. Согласно приведенным данным, в семи субъектах заняты свыше 95 процентов коек для больных коронавирусом. Речь идет о Ставрополье, Адыгеи, Орловской, Амурской, Самарской, Челябинской, Саратовской области.

Голикова также назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету, которым стали Москва, Подмосковье, Чечня, Петербург, Тува, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Отстают по этому показателю Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.

Напомним, в минувший вторник, 20 сентября, Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни, указав на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса.