Путин поручил правительству представить комплекс мер для сдерживания цен на продукты

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить меры по сдерживанию роста цен на продукцию и защиты сельхозпроизводителей на фоне ситуации на энергорынке в Европе.

В ходе совещания с членами кабмина в среду, 20 октября, российский лидер обратил внимание на то, что как только цены на удобрения, производимые на основе газа, начнут расти, у российских производителей возникнет соблазн реализовывать все по высоким ценам.

«Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и соответственно сдерживали бы рост цен и на продовольствие», - заявил глава государства, попросив правительство и лично премьер-министра России Михаила Мишустина организовать соответсвующую работу.

Как отметил российский лидер, Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы, и все это происходит помимо воли Москвы.