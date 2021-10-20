Путин: Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы, и все это происходит помимо воли Москвы. Такое заявление в среду, 20 октября, сделал российский президент Владимир Путин, отметив, что власти страны обеспокоены возможными последствиями кризиса на энергорынке в Европе.

«Что меня беспокоит и, так понимаю, что и правительство России беспокоит, - это возможные последствия [кризиса на энергорынке], в том числе и предполагаемые нашими некоторыми коллегами в Европе меры по поддержке населения», - сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства, отметив, что подобные меры могут привести ко многим проблемам в разных сферах.

Напомним, последнее время газ резко подорожал в Европе. Как ранее писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка стоимости голубого топлива.