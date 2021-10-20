Минстрой исключил возможность остановки строек в России из-за коронавируса

В Минстрое РФ заявили, что строительство из-за пандемии не остановится. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Министерстве строительства РФ исключают возможность остановки строек из-за COVID-19. Об этом 20 октября заявил заместитель главы министерства Никита Стасишин. В кулуарах XV Московского форума лидеров рынка недвижимости Стасишину задали вопрос, возможна ли ситуация, при которой строительство будет остановлено.

-Нет, - ответил Никита Стасишин, отвечая на вопрос журналистов.

В 2020 году строительная отрасль в Российской Федерации, как и сельское хозяйство, была названа в числе тех сфер, которые, как ожидалось, понесут наименьший урон от пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее в ряде регионов останавливались стройки. Только в апреле 2020 года в целом по России были приостановлены работы на 44 процентах строек, из-за пандемии дорожали стройматериалы, замедлялись темпы работ, срывались сроки сдачи объектов.