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Общество20 октября 2021 16:13

Минстрой исключил возможность остановки строек в России из-за коронавируса

Заместитель главы Минстроя заявил, что ситуация, при которой строительство остановится, невозможна
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Минстрое РФ заявили, что строительство из-за пандемии не остановится.

В Минстрое РФ заявили, что строительство из-за пандемии не остановится.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Министерстве строительства РФ исключают возможность остановки строек из-за COVID-19. Об этом 20 октября заявил заместитель главы министерства Никита Стасишин. В кулуарах XV Московского форума лидеров рынка недвижимости Стасишину задали вопрос, возможна ли ситуация, при которой строительство будет остановлено.

-Нет, - ответил Никита Стасишин, отвечая на вопрос журналистов.

В 2020 году строительная отрасль в Российской Федерации, как и сельское хозяйство, была названа в числе тех сфер, которые, как ожидалось, понесут наименьший урон от пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее в ряде регионов останавливались стройки. Только в апреле 2020 года в целом по России были приостановлены работы на 44 процентах строек, из-за пандемии дорожали стройматериалы, замедлялись темпы работ, срывались сроки сдачи объектов.