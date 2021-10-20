Столтенберг заявил, что закрытие Россией представительства НАТО не способствует диалогу Фото: REUTERS

Решение России приостановить работу представительства НАТО в Москве и дипмисии РФ при альянсе не способствует диалогу между сторонами, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Это решение не способствует диалогу», – сказал он на пресс-конференции.

Вместе с тем генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО остается открытой к контактам будет дальше оценивать действия Москвы.

Как писал сайт kp.ru, Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021 в ответ на сокращение состав постпредства РФ при альянсе. Также приостановлена работа представительства НАТО в Москве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, объясняя это решение. заявил, что ни в каком равноправном диалоге Брюссель не заинтересован, и у Москвы отсутствует условия для дипломатической деятельности.

Напомним, ранее Североатлантический альянс решил сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.