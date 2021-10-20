Военную базу в Вашингтоне закрыли из-за угрозы взрыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная база Бетесда, расположенная в пригороде Вашингтона, закрыта из-за «угрозы взрыва». Такое заявление в среду, 20 октября, сделали военные.

«Примерно в 8:45 утра (15:45 мск - ред.) база получила телефонный звонок от неизвестного источника, который заявил, что имеется угроза взрыва возле здания 10. Работники безопасности работают на месте», - говорится в сообщении базы, опубликованной в Twitter.

Как уточняется, после закрытия базы все военнослужащие не должны покидать помещений, а все ворота закрыты для несрочных поездок. «Публику просят избегать этой территории», - отметили военные.

База ВМС США в Бетесде, расположенной в штате Мэриленд, занимается поддержкой и охраной крупнейшего военного госпиталя американского флота, где ранее проходили лечение президенты и другие видные лица.

Напомним, в начале октября в Вашингтоне перекрыли дороги. Все произошло из-за угрозы взрыва в Министерстве труда США. В здании был обнаружен подозрительный пакет, который мог оказаться бомбой. Полиция перекрыла ряд дорог в этом районе.