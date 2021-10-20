82% дорог Тюменской области приведено к нормативному состоянию

Президент России Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета, на котором рассматривалась транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании в режиме видеоконференции.

БЕСШОВНОЕ СООБЩЕНИЕ

Глава государства отметил, что основополагающий для транспортной отрасли документ строится вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни граждан. В результате реализации стратегии должны появиться дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. «Нужно, чтобы каждый человек видел, как, в какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, а регионы четко понимали, какие инструменты они получат для обеспечения этих изменений», – отметил президент.

Согласно концепции стратегии, наиболее масштабное развитие единая опорная транспортная сеть получит в направлении «Запад – Восток». Например, за счет строительства новых и реконструкции существующих автомобильных дорог будет сформировано бесшовное скоростное автомобильное сообщение от границы с Беларусью через Смоленск, Москву, Казань и Екатеринбург в Тюмень, Челябинск и крупнейшие города Сибири (Омск, Новосибирск, Иркутск) с ответвлением на Казахстан. Для Тюменской области это имеет важное значение, поскольку значительная часть грузо- и пассажиропотока, который следует через территорию региона, приходится на межрегиональные и международные транспортные коридоры.

Тюменская область, считает губернатор Александр Моор, готова к активному участию в реализации транспортной стратегии. Ведется работа по реконструкции автомобильных дорог федерального значения Р-402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск) и Р-404 (Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск). В соответствии с достигнутым соглашением между правительством региона и Федеральным дорожным агентством вместо двух полос на данных трассах будет четыре.

Показатель нормативного состояния региональных и местных дорог в Тюменской агломерации по итогам года составит 82%. Их ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

ДОСТУПНЫЕ ТАРИФЫ

Правительство региона ежегодно субсидирует перевозки автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта. Это позволяет удерживать размер тарифа для населения на социально доступном уровне. Стимулируется обновление подвижного состава перевозчиков. Расширяется маршрутная сеть.

Тюменская область поддерживает обновленную транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. «Изменения важнейшего для страны документа отражают уже реализующиеся проекты, они призваны воплотить замыслы, каждый из которых ранее обсуждался и получил одобрение», – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Президент России поручил кабинету министров рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития на ближайшем заседании, а также подготовить детальный план ее реализации. «С принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств», – подвел итог заседания Владимир Путин.