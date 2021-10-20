Индийских пограничников вооружают электрическими трезубцами

Индийских пограничников вооружают трезубцами, которые умеют высекать искры. Фото: кадр из видео ANI news/

Трезубцы, палицы и перчатки с функцией электрошокера разработали в Индии по заказу Пограничных сил безопасности. Необходимость в таком оружии возникла после рукопашного конфликта с китайскими военными в 2020 году, пишет ANI news.

Новое вооружение способно высекать искры и выглядит довольно грозно, причем трезубец своим внешним видом еще и отсылает к индуистской мифологии. Именно с трезубцем в руке изображают бога Шиву.

Напомним, в июне 2020 года в долине Галван в Ладакхе индийские пограничники и китайские военные пошли друг на друга врукопашную, используя в драке камни и палки. По официальным данным, погибли 20 индийских военных, 10 попали в плен.

Электрошокеры-трезубцы, как заявляет компания-разработчик Apasteron, могут не только вывести из строя противника в рукопашной схватке, но и поразить людей, находящихся в машинах.