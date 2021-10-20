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Экономика20 октября 2021 17:16

Биткоин обновил исторический максимум, достигнув 66 тысяч долларов

Криптовалюта несколько раз за день обновила исторический максимум
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Биткоин обновил исторический максимум, достигнув 66 тысяч долларов

Биткоин обновил исторический максимум, достигнув 66 тысяч долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 20 октября, курс криптовалюты биткоин поднялся до 66,033 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствую данные торговых площадок.

Согласно данным CoinMarketCap , высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта дорожала на 3,44 процента, достигнув отметки в 64,997 тысячи долларов к 16:42 по московскому времени, обновив свой исторический максимум, а в 16:55 по московскому времени биткойн достиг отметки в 66,033 тысячи долларов, вновь обновив исторический максимум.

Напомним, ранее директор по маркетингу криптовалютного пула РОЙ Клуб Сергей Ордин заявил, что позитивный прогноз по росту биткоина пока оправдывается, и криптовалюта продолжает дорожать, однако вряд ли в этом году курс поднимется до 100 тысяч долларов.