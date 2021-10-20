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Экономика20 октября 2021 17:19

Новак предупредил о риске роста цен на сельхозпродукцию в России

Напряженная ситуация на мировом рынке газа имеет негативные последствия для производителей удобрений, отметил вице-премьер
Абдулла ШАКИРОВ
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В праительстве предупредили о риске роста цен на сельхозпродукцию в России

В праительстве предупредили о риске роста цен на сельхозпродукцию в России

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Ситуация на газовом рынке может привести к закрытию предприятий, производящих удобрения, вследствие чего цены на сельхозпродукцию в России могут вырасти, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию», – сказал вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Напряженная ситуация на рынке газа имеет негативное влияние на смежные отрасли, отметил Новак. Так, по его словам, значительно сократилось производство азотных удобрений в связи с остановкой в Европе около 50% аммиачных мощностей.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству представить меры по сдерживанию роста цен на продукцию и защиты сельхозпроизводителей на фоне ситуации на энергорынке в Европе. Глава государства обратил внимание на то, что как только цены на удобрения, производимые на основе газа, начнут расти, у российских производителей возникнет соблазн реализовывать все по высоким ценам.