Российские звезды раскритиковали нововведения Instagram

Модель Анна Калашникова пожаловалась на часто меняющиеся алгоритмы, а Гарика Харламова соцсеть и вовсе лишила доступа к стикеру со ссылками Фото: Анастасия Осипова

Модель и певица Анна Калашникова в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что новые правила Instagram могут ударить по заработку блогеров. По ее мнению, социальная сеть каждые несколько месяцев придумывает новые алгоритмы и правила, которые блогерам нужно принимать, чтобы продолжать что-то рекламировать и зарабатывать.

Калашникова заявила, что блогеры всю пандемию зависели от Instagram, он был спасательным кругом, многие в нем зарабатывают очень хорошие деньги Фото: Борис КУДРЯВОВ

"В нашем шоу-бизнесе и так все сложно, мало концертов, и если еще Instagram начнет закручивать гайки, то я тогда не знаю, как нам всем - медийным личностям и блогерам - зарабатывать. Мы всю пандемию зависели от Instagram, он был спасательным кругом, многие в нем зарабатывают очень хорошие деньги", — заявила Калашникова.

А вот российского комика Гарика Харламова социальная сеть лишила доступа к стикеру со ссылкой, сославшись на нарушение правил руководства сообщества. Шоумен начал задумываться о том, чтобы отказаться от пользования Instagram.

Шоумен начал задумываться о том, чтобы отказаться от пользования Instagram Фото: Инстаграм

"Хм, первые звоночки для меня, ребята. Не хотелось бы прощаться с этой социальной сетью, но это уже маразм, честно говоря", - написал он на своей странице.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Instagram позволит пользователям публиковать посты с веб-версии. Эта функция появится уже 21 октября. Также, среди обновлений, которые предлагает Instagram - возможность создавать совместные публикации.