Новак заявил, что ситуация на газовом рынке в Европе вряд ли выправится в ближайшее время Фото: REUTERS

Баланс спроса и предложения на энергетическом рынке Европы вряд ли сможет выправиться в ближайшее время. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак в среду, 20 октября, в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

«Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность», - заявил вице-премьер, отметив, что в данной ситуации многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, а также температуры и потребности Европы в газе.

Напомним, цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа этого года стоимость голубого топлива около 515 долларов за тысячу кубометров, однако позже выросла более чем до 1900, а в последнее время составляет 1000 долларов за тысячу кубометров. Как писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка стоимости газа.