Жители Германии получат от властей две тысячи евро за сдачу квартир в аренду

В Германии будут выдавать 2000 евро арендодателям, чтобы снизить цены на жилье. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Правительство немецкого региона Баден-Вюртемберг нашло способ побороть жилищный кризис. Недвижимость в этой федеральной земле на западе Германии считается одной из самых дорогих. Именно на фоне дороговизны жилья в регионе возник жилищный кризис.

Чтобы вывести на рынок больше объектов и сделать их доступнее по цене, правительство Баден-Вюртемберга решило выплачивать новым арендодателям по 2000 евро, пишет TheMayor.EU. В 2020 году провели эксперимент – выдали гранты 60 собственникам пустующей жилплощади, и те сдали жилье в аренду. Эксперимент признали удачным, с октября 2021 года эту стратегию внесли в жилищную политику региона.

На выплату могут претендовать не только владельцы свободных квартир, но и жители частных домов, разделенных на отдельные апартаменты, если захотят сдавать их. Всего правительство ФРГ готово выделить на реализацию программы миллион евро.

В то же время в 2021 году Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 мегаполисов мира, где сильнее всего подорожало жилье. Санкт-Петербург, жилье в котором в городе подорожала за год на 25,4%, на пятом месте, а Москва заняла седьмое место: за год стоимость жилья в мегаполисе увеличилась на 21,1%.