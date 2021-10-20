Московский проект «ПаркАрт» участвует во Всероссийском конкурсе «Надежный партнер - Экология»

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

Во Всероссийском конкурсе по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер - Экология» в номинации «Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия» с природоохранным проектом «ПаркАрт» участвует ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Эта акция стартовала в 2016 году на всех природных территориях Восточного округа Москвы. Сейчас проектом охвачены более 10 природных территорий столицы.

Отдыхающие в природных парках Москвы наверняка замечают красивые рисунки на деревьях – это и есть проект «ПаркАрт». Их наносят на стволы не только для эстетического удовольствия, но и для защиты. За время акции около 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 рисунков. Среди них - пейзажи, изображения зверей, эльфов, птиц и репродукций работ Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Анри Матисса, Рене Магритта, Густава Климта.

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

«Помимо эстетической функции, рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному повреждённому дереву, - сказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Художники-волонтёры рисуют только на тех деревьях, на которых под воздействием внешних факторов образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголённые участки ствола. Для нанесения картины используются водонепроницаемые акриловые краски. Они полностью безопасные, не нарушают структуру дерева, создают дополнительный защитный слой, препятствуют попаданию влаги, грибов, бактерий и вредителей в рану, а, следовательно, не дают дереву дальше гнить и разрушаться».

По его словам, появлению новой картины предшествует большая работа по лечению поврежденных деревьев. Специалистами Мосприроды ежегодно проводится обследование подведомственной территории, во время которого выявляются деревья, нуждающиеся в лечении.

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

«Далее проводятся санитарно-оздоровительные «процедуры», например, обрабатывают морозобоину, наносят санирующий состав и затем грунтуют, - объяснили в ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Что касается деревьев с дуплами, своевременное лечение помогает прекратить увеличение дупла, а, следовательно, продлить дереву жизнь. Дупла заделывают по тому же принципу, как стоматологи пломбируют зубы. То есть сначала вычищают место повреждения, обрабатывают и дезинфицируют полость, а затем пломбируют с помощью кирпичной крошки и цемента. И только после специальной обработки ран и трещин художники приступают к работе. Только так рисунок становится лечебным пластырем, под которым раны дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают».

Девиз акции - «Красота и польза для природы». А важный эколого-просветительский посыл этого проекта заключен в привлечении внимания общества к проблемам сохранения древесной растительности на природных территориях Москвы. Желающие поддержать эту природоохранную акцию могут поучаствовать в онлайн-голосовании, открытом до 24 октября. Для этого нужно перейти по ссылке.