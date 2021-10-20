Треть всех фишинговых атак в 2021 году осуществлялась от лица Microsoft

В первом квартале 2021 года, в 29% случаях фишинговых атак мошенники использовали бренд Microsoft, а во втором квартале 2021 года в 45% случаев. Фото: Архив "КП"

Специалисты компании Check Point Research, которая работает в сфере IT-безопасности рассказали, что в третьем квартале 2021 года злоумышленники в 29% случаев фишинговых атак использовали бренд Microsoft, а во втором квартале 2021 года в 45% случаях.

В фишинговых атаках злоумышленники имитируют официальный сайт известных брендов и отправляют ссылку на поддельный сайт жертвам по электронной почте или через SMS. На них содержится специальная форма для сбора учетных данных и платежной информации.

В пресс-релизе, который имеется в распоряжении "Газеты.ru" также фигурируют Amazon, DHL, Google, WhatsApp, Netflix и Facebook.

Ранее интернет-издание "Подмосковье сегодня" рассказало о новой схеме мошенничества. Недобросовестные микрофинансовые конторы начали без спроса оформлять на граждан онлайн-займы с огромными процентами. Издание предупреждает, если на ваш счет поступила крупная сумма, ни в коем случае не тратьте эти деньги. Уточните в вашем банке, откуда пришел перевод, и напишите заявление об ошибочном поступлении денежных средств, а также в полицию.