Овощеводы дал советы, как вырастить тыкву-рекордсмена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон сбора урожая в России почти и завершен, итоге подведены, рекордсмены установлены. В 2021 году сразу два огородника представили необычные рекорды: москвич Александр Чусов и луховичанин Андрей Гусев вырастили в огородах гигантские тыквы в 450 и 645 килограммов.

Мужчины рассказали, как удалось добиться таких рекордов. Советы помогут вырастить огромную тыкву на своем приусадебном участке.

Мужчины делятся с сайтом mk.ru, что первым делом нужно обратить внимание на качество посадочного материала. От плохого семени нельзя ждать отличного урожая.

На российском рынке подходящего материала не отыскать, поэтому огородники советуют покупать импортные семена. Семечко с богатой родословной и предками-чемпионами может стоить от 100 до 700 долларов.

Высаживать его нужно, как огурец на рассаду и примерно в те же самые сроки. Семечко помещают в горшочек (желательно в какую-нибудь крупную емкость), допустим, 5-литровую.

Высаживают росток в хорошо подготовленную почву. Причем жалеть территорию не стоит, огромное растение может занять до 2 соток земли.

В зависимости от географического расположения районов, тыкву высаживают в середине марта или в начале апреля.

Яму для посадки нужно готовить тщательно. В нее внести 30 литров компоста, 26 литров биогумуса, 5 литров костной муки и 25 литров агроперлита. Все это необходимо тщательно перемешать с землей, чтобы она стала очень легкой и рыхлой

Температура почвы, идеально подходящая для посева, - плюс 15 градусов.

От всхода ростка до появления плода проходит около 60 дней и еще 90 дней требуется на рост и развитие тыквы. Андрей Гусев вспоминал, что его тыква набирала в день по 20 килограммов веса.

Кстати, российские тыквы не самые большие. В Книге рекордов Гиннесса имеются плоды весом в 1090 кг.

В процессе роста важно правильно сформировать куст и плети. Вросшие части нужно присыпать землей, тогда растение будет получать много влаги. Вторичные отростки от основного стебля важны для овоща, а вот третичные нужно обрубать.