Саакашвили предъявлено обвинение о незаконном пересечении границы Грузии

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено новое обвинение о незаконном пересечении границы страны. Об этом говориться в заявлении прокуратуры.

«Прокуратура Грузии, по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, вынесла постановление по первой части 344 статьи уголовного кодекса Грузии, ведутся правовые процедуры по предъявлению обвинения», - сказано в сообщении ведомства.

Данная статья подразумевает незаконное пересечение государственной границы Грузии, и предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 20 октября, прокуратура страны сообщила, что экс-президент вернулся в Грузию 28 сентября, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией.

Напомним, 1 октября текущего года политика задержали в Грузии. В отношении экс-президента ранее было возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Суд Тбилиси заочно приговорил бывшего главу государства к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, Саакашвили проходит по делу об убийстве банкира.