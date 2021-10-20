Сумма штрафов за невыполнение санэпидмер в Москве с начала 2021 года превысила 107 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общая сумма штрафных санкций за нарушение санэпидмер в Москве, оформленных сотрудниками Роспотребнадзора с начала текущего года, превышает 107 миллионов рублей. Такие данные опубликованы в среду, 20 октября, на официальном сайте столичного управления ведомства.

«За невыполнение санэпидтребований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года составлено 5 105 административных протоколов», - говорится в сообщении ведомства, где уточняется, что соответствующие протоколы были составлены на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также юридических и должностных лиц.

Отмечается, что за указанный период судом приостанавливалась деятельность 373 объектов.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, ведомство продолжит контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических требований на функционирующих объектах Москвы.