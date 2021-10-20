Оператор ГТС Украины подал заявку на участие в сертификации газопровода "Северный поток - 2" Фото: REUTERS

Компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку для участия в сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 20 октября, сообщил глава украинской компании Сергей Макогон.

«"Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство) на участие в процедуре сертификации Nord Stream - 2 AG - оператора "Северного потока - 2"», - написал глава компании на своей странице в Facebook

Как писал сайт kp.ru, постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Германия должна завершить процедуру сертификации газопровода «Северный поток – 2» до 8 января 2022 года.

Напомним, накануне бывший омбудсмен Украины Валерия Лутковская назвала действия «Нафтогаза», подавшего ранее заявку на сертификацию «Северного потока - 2», бесполезными, заявив о «троянском коне» в комиссии по сертификации