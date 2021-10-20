Автобус врезался в автокран у станции метро Молодёжная в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 20 октября, рейсовый автобус врезался в автокран в районе станции метро Молодёжная в Москве.

Как передает источник kp.ru, ДТП произошло напротив торгового центра «Трамплин». На момент происшествия в салоне автобуса находись пассажиры. По предварительным данным, в результате аварии тяжёлые травмы никто не получил. Инспекторы ДПС на месте выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня, 20 октября, в Москве столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Как писал сайт kp.ru, в результате аварии пострадали два человека. ДТП произошло в Южном Бутово на 2-ой Мелитольской улице. В момент столкновения в автобусе находились восемь человек. Один из пострадавших – несовершеннолетний 2014 года рождения – был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом поясничного отдела, второму медицинская помощь была оказана на месте – у него ушиб мягких тканей.