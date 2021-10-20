Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление после первого снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 20 октября в Москве стал срывать первый снег. Осадки сопровождаются сильным ветром и из-за него даже объявили «желтый уровень» погодной опасности. Но совсем скоро характер погоды переменится.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сразу за мокрым снегопадом в Москву придет потепление.

- В связи с перемещением теплого фронта будут порывы ветра, они уже сегодня вечером будут, ночью, до 17–20 м/с, - рассказывает синоптик NEWS.ru.

К четвергу, 21 октября, интенсивность осадков уменьшится, а ветер начнет стихать.

- В четверг будет очень теплая погода, 12–14 градусов, а послезавтра ночная температура будет 9–11 градусов, - прогнозирует Роман Вильфанд.

К выходным в Москве и области столбики термометров поднимутся до 15 тепла. Это аномальная погода для конца октября и она на 4 градуса превышает норму. Но из-за сильного ветра фактическое тепло ощущаться не будет.

- На выходных сохранится облачная погода с прояснениями, а местами ожидается небольшой дождь. Минимальная температура — около +5 °С, максимальная — +7...+9 °С в Москве, +5...+10 °С — по области. Потом температура постепенно начнет падать, - рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова Rt.