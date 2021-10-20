В Крыму введены обязательные QR-коды для заселения в санатории и отели. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Крыму введены обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, опубликованном в среду, 20 октября.

«Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода», - сообщается в документе.

Указ запрещает бронирование и размещение постояльцев в отелях и гостиницах без QR-кодов, а также рекомендует дополнительно требовать ПЦР-тесты не позднее 72 часов до въезда. Кроме того, уточняется, что QR-коды обязательны для посещения объектов общепита, кальянных, клубов, концертных залов, салонов красоты, косметических салонов, СПА, парикмахерских, соляриев, бань и саун, массажных салонов и фитнес-центров, а также иных спортивных объектов и досуговых организаций, в том числе театров, кинотеатров, библиотек, музеев.

Ранее заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщила, что за последние сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев заражения коронавирусом.