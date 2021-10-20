Еще два фигуранта дела о суррогатном алкоголе задержаны в Екатеринбурге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранители задержали еще двоих мужчин по подозрению в поставках суррогатного алкоголя на рынок в Екатеринбурге.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, число жертв отравления суррогатным алкоголем выросло до 26 человек. До этого сообщалось о 25 погибших.

«Сотрудники УФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадали более 20 человек», - приводит издание заявление своего источника

Напомним, спирт разливали на местном рынке, где регулярно проводились полицейские проверки. После гибели людей в результате отравления метанолом было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц». По данному делу были задержаны 54-летний Надир Мамедов и 42-летний Армен Авитесян, которые занимались продажей суррогатного алкоголя.