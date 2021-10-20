Новым руководителем ГСУ ГУ МВД по Москве назначен Виктор Городков

Виктор Городков. Фото: МВД России

Полковник юстиции Виктор Городков назначен новым руководителем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел по итогам оперативного совещания, которое провел замминистра - начальник следственного департамента ведомства генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев.

«Сергей Лебедев представил личному составу нового заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве - начальника Главного следственного управления полковника юстиции Виктора Городкова», - приводит ТАСС сообщения пресс-центра, где уточнили, что указ о назначении на должность был подписан президентом России Владимиром Путиным в минувший понедельник, 18 октября 2021 года.

Лебедев заявил, что за годы службы Городков накопил значительный практический опыт, позволяющий ему оптимизировать имеющиеся ресурсы для совершенствования работы вверенного следственного подразделения.

Виктор Городков стал преемником генерал-майора юстиции 63-летней Натальи Агафьевой, которая ушла в отставку в августе текущего года, и занимала данный пост с 2014 года.