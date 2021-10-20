Психолог назвала наиболее частные причины ссор на работе Фото: EAST NEWS

Доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева назвала причины, по которым чаще сего случаются ссоры на работе.

События, которые приводят к конфликту, разные. Но вот почва для него в основном одинакова. Все причины можно разделить на две группы: психологические и организационные.

Первые связаны с проблемами дома или в коллективе. Сотрудник может себя плохо чувствовать, быть взволнованным из-за каких-то новостей. Все это создает у человека внутреннюю психологическую напряженность, заводит его.

И как только случается благодатная почва, чтобы выплеснуть эту энергию, то сотрудник не раздумывая вступает в спор. Такие конфликты часто называют «на пустом месте».

Вторая группа – это вопросы организации рабочего процесса. Здесь все сложнее.

Если четко не определена зона ответственности, то рано или поздно интересы пересекутся и все выльется в конфликт.

- Часто неприятности начинаются, когда поручение заданий происходит без учета личных или профессиональных навыков работника, - рассказала Тупольцева ФАН.

Еще одна причина организационных конфликтов тесно пересекается с зоной ответственности. Это перегруз сотрудников работой из-за неравномерного распределения ресурсов.

- К ссорам также может привести превышение руководителем своих полномочий и непродуманности управленческих решений, - заключила эксперт.

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