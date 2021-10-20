Минобороны РФ передало регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для лечения больных коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина передало из воинских частей российским регионам свыше 280 тонн сжиженного кислорода для лечения больных коронавирусом. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что в связи с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусу главой ведомства Сергеем Шойгу была «поставлена задача командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов».

«Медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода», - заявили в Минобороны, где также уточнили, что в четверг, 21 октября, будут переданы еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам, среди которых Московская, Волгоградская, Кировская, Смоленская, Тверская и Ульяновская области, а также Республика Башкортостан.