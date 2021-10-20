Воробьев: новые ограничения затронут непривитых от коронавируса жителей Подмосковья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Московской области вводят новые ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 октября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, уточнив, что большинство мер будет касаться непривитых от COVID-19 граждан.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день в Подмосковье занято десять тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, многие из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Как он сообщил, большинство таких заболевших не прошли вакцинацию.

«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился. Ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений», - заявил губернатор.

Напомним, днем ранее, 19 октября, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в структуре госпитализированных выросло число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, основную массу всех заразившихся коронавирусом составляют те, кто не вакцинировался от COVID-19.