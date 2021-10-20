Системообразующие предприятия и продуктовые магазины продолжат работу в нерабочие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне смогут покупать все товары первой необходимости в объявленные нерабочие дни, поскольку системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, продуктовый ретейл и компании по выпуску антиковидной номенклатуры продолжат свою работу в этот период. Такое заявление в среду, 20 октября, сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл», - заявил министр.

Мантуров отметил, что необходимо предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 20 октября, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. При этом российский лидер сообщил, что главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно.