Министр здравоохранения Британии: оснований считать новый штамм коронавируса AY.4.2 особо опасным нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется мутация штамма коронавируса «дельта» AY4.2., но отметил, что оснований считать новый штамм особо на сегодняшний день нет.

«Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы», - заявил глава ведомства в ходе пресс-конференции в среду, 20 октября.

Напомним, ранее появилась информация о распространении на территории Великобритании нового штамма коронавируса. Отмечалось, что речь идет о более заразной мутации дельта-штамма коронавируса. Некоторые ученые заявили, что мутация заразнее начальной версии «дельты» на 10-15 процентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне новый штамм зафиксировали В США, однако отметили, что на сегодняшний день нет данных появлении его кластеров или увеличении числа зараженных.