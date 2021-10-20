МВД объявило в розыск Любовь Соболь

Любовь Соболь Фото: REUTERS

Сторонница оппозиционера Алексея Навального и бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией»* России Любовь Соболь объявлена в розыск. Карточка с ее именем появилась в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России. Как уточняется, она «разыскивается по статье УК».

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Напомним, сама Соболь в настоящее время находится за границей. Как писал сайт kp.ru, 3 августа текущего года Преображенский суд Москвы назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В уголовном деле говорится о событиях, связанных с не согласованной акцией протеста, которая состоялась в Москве 23 января 2021 года в поддержку Навального. Кроме того, в апреле Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия, ей назначил год исправительных работ условно.

В конце сентября Следственный комитет возбудил в отношении Навального, а также его ближайших соратников, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

*ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России.