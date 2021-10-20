Экономист предрек десятикратный рост цен на аренду коттеджей в новогодние каникулы Фото: Shutterstock

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев спрогнозировал, как изменятся цены на аренду загородной недвижимости в новогодние каникулы.

В этот период цены всегда растут, а на этот раз вовсе побьют все рекорды. Из-за пандемии и вводимых ограничений спрос начнет расти очень активно. Многие уже сейчас начали бронировать жилье.

- Уровень цен на предстоящий Новый год будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь это возможность наших граждан выезжать за рубеж. С большой долей вероятности Европа не откроется, - комментирует экономист ФАН.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации может закрыться Турция и Египет. Именно эти страны станут катализатором роста цен.

- То, есть, не будет иной альтернативы, как отправляться за город. Тогда цены на аренду недвижимости в окрестностях Петербурга и других крупных городов в новогодние каникулы вырастут в 10 раз, — объяснил эксперт.

Новогодняя аренда загородных домов и коттеджей в Подмосковье — при бронировании на период с 31 декабря по 2 января — поднялась в цене на 20-40% в сравнении с 2020 годом, сообщает "360".

В свою очередь заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, на что стоит обратить внимание при аренде жилья.

- Необходимо чётко уяснить: при аренде жилья никаких договорённостей в устной форме быть не может. Всё должно быть чётко оформлено с указанием всех необходимых данных. Оплату тоже лучше производить переводом на счет, - советует юрист.