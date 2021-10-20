Правительство РФ поддержало проект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство России поддержало с учетом замечаний проект закона, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Текст отзыва кабмина размещен в думской электронной базе в среду, 20 сентября.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», - говорится в официальном отзыве.

Кабмин предложил дать органам опеки право наблюдать за потенциальными родителями, которые обратились за услугами суррогатных матерей, в том числе после рождения детей.

«Следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об опеке и попечительстве" в части включения положений, предусматривающих наделение органов опеки и попечительства полномочиями по ведению учета договоров о суррогатном материнстве и контролю за их исполнением», - отмечают в правительстве.

Законопроект был инициирован депутатами Государственной думы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Документ предлагает дополнить закон об основах охраны здоровья граждан нормой, согласно которой один из потенциальных родителей или оба родителя, состоящие в браке между собой, «чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям», должны быть российскими гражданами.