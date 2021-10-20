В "Спартаке" осудили нападение на журналиста после матча Лиги Европы с "Лестером" Фото: REUTERS

Московский футбольный клуб «Спартак» осуждает нападение на журналиста, которое произошло около стадиона после матча Лиги Европы с английским клубом «Лестером». Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе «красно-белых».

Напомним, сегодня, 20 октября, «Спартак» проиграл «Лестеру» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы со счетом 3:4. После игры работники СМИ стояли у VIP-выхода арены, откуда вышел нетрезвый болельщик. Один из журналистов начал снимать болельщика на видео, после чего тот с кулаками набросился на работника СМИ и нанес ему несколько ударов в голову. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые увели потерпевшего и нападавшего.

«Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», - заявили в пресс-службе «Спартака».

Нападавшим предположительно является бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов.