Эксперт перечислил вещи, на которые слишком накладно брать кредиты Фото: Евгения ГУСЕВА

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов рассказал, на что нельзя брать кредиты. Траты заемных денег на эти цели обходятся слишком дорого.

В запретный список эксперта вошли инвестиции, гаджеты и косметология.

Кредиты на инвестиции и начало собственного бизнеса - это самый плохой и высокорискованный сценарий, так как можно прогореть и потерять все.

- Если человек вкладывает собственные средства, то даже в случае неудачи, он не остается должен. Прогорел и точка. А в случае с кредитом еще и попадает в должники, - комментирует Москве 24 Лазарь Бадалов.

Технику и гаджеты стоит покупать в кредит только если есть острая необходимость.

Если гаджет нужен для работы или учебы, то его стоит купить. А вот чтобы угнаться за модой, то лучше отказаться.

- Выбирать себе новый ноутбук за 300 тысяч рублей и взять огромный потребительский кредит, лишь бы только им владеть, - это тоже самый плохой вариант, – предупреждает Бадалов.

Кредиты на косметологию и пластическую хирургию также нецелесообразны, если не идет речь о жизненной необходимости.

-Сейчас активно рекламируются кредиты на всякого рода косметологию и пластику, на все, что связано с индустрией красоты. Эта цель, как и предыдущие, не являются первой необходимостью, - заключил экономист.

Он также призвал осмотрительно относиться к рассрочкам, которые предлагают ритейлеры. Часто по ним могут быть огромные штрафы если нарушаются сроки погашения.

Независимый финансовый консультант Ольга Трофименко рассказала, что есть кредиты, которые сложно возвращать не только из-за недостатка средств, но и в силу психологических причин.

Проблемнее всего погасить долг по кредитной карте, пишет РИАМО.

А ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий, пишет RT.