Эксперт перечислил вещи, на которые слишком накладно брать кредиты
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Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов рассказал, на что нельзя брать кредиты. Траты заемных денег на эти цели обходятся слишком дорого.
В запретный список эксперта вошли инвестиции, гаджеты и косметология.
Кредиты на инвестиции и начало собственного бизнеса - это самый плохой и высокорискованный сценарий, так как можно прогореть и потерять все.
- Если человек вкладывает собственные средства, то даже в случае неудачи, он не остается должен. Прогорел и точка. А в случае с кредитом еще и попадает в должники, - комментирует Москве 24 Лазарь Бадалов.
Технику и гаджеты стоит покупать в кредит только если есть острая необходимость.
Если гаджет нужен для работы или учебы, то его стоит купить. А вот чтобы угнаться за модой, то лучше отказаться.
- Выбирать себе новый ноутбук за 300 тысяч рублей и взять огромный потребительский кредит, лишь бы только им владеть, - это тоже самый плохой вариант, – предупреждает Бадалов.
Кредиты на косметологию и пластическую хирургию также нецелесообразны, если не идет речь о жизненной необходимости.
-Сейчас активно рекламируются кредиты на всякого рода косметологию и пластику, на все, что связано с индустрией красоты. Эта цель, как и предыдущие, не являются первой необходимостью, - заключил экономист.
Он также призвал осмотрительно относиться к рассрочкам, которые предлагают ритейлеры. Часто по ним могут быть огромные штрафы если нарушаются сроки погашения.
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