"Зенит" проиграл "Ювентусу" 0:1 в матче Лиги Чемпионов

"Зенит" сыграл с "Ювентусом" на своем поле. Фото: REUTERS

В среду, 20 октября, в Санкт-Петербурге на поле стадиона "Газпром Арена" прошел матч 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Зенит" принимал на своем поле туринский "Ювентус". Команда Сергея Семака дала бой грозному сопернику, сообщает "КП-Спорт". Но все-таки сдержать напор соперников не удалось. Итог матча Зенит - Ювентус - победа итальянского клуба с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этой игре был забит на 86-й минуте поединка. После подачи с левого фланга от Маттио де Шильо точный удар головой нанес игрок "Ювентуса" Деян Кулусевски. Отыграться "Зенит" в оставшееся время поединка не смог.

После этого поражения у "Зенита" - 4 очка в 3 матчах группового этапа Лиги Чемпионов. У "Ювентуса" же стало 7 баллов. Следующая игра у питерцев - в чемпионате России по футболу. 24 октября они примут дома столичный "Спартак". Ну а следующая игра в Лиге Чемпионов - в Турине против "Ювентуса". Матч Ювентус - Зенит пройдет через 2 недели - 2 ноября 2021 года.