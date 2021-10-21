Общественники заявили, что 89% консервов в России не соответствуют качеству

Производители рыбных консервов допускают множество нарушений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство рыбных консервов в России не соответствует стандартам качества и обязательным требованиям. Об этом сообщают в организации "Общественная потребительская инициатива".

По данным общественников, 89% рыбных консервов на полках российских магазинов являются некачественными и не соответствуют обязательным требованиям к потребительской информации. Чтобы сделать такой вывод в организации изучили результаты экспертиз Роскачества по 96 наименованиям продукта по всей стране.

Отмечается, что производители рыбных консервов допускают множество нарушений, среди которых несоответствие массовой доли рыбы и масла, окисление рыбы, недостаток или избыток соли, подмена сырья, а порой даже наличие паразитов, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскачество провело исследование и выяснило, что российские игристые вина превосходят зарубежные.