Главный тренер "Зенита" сказал, что команда навяжет борьбу грандам в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
Фото: Артем КИЛЬКИН
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал проигрыш "Ювентусу". Встреча в Лиге Чемпионов закончилась счетом 1:0 в пользу итальянского гранда.
Как отметил Семак, у "Зенита" были шансы забить в течение матча, однако воспользоваться ими не удалось.
"Моменты были, хоть и не так много. И у наших ворот, и у ворот "Ювентуса". Они этим воспользовались и реализовали один из своих шансов, а мы — нет. Поэтому и результат такой", - признался тренер.
По словам Семака, никаких неожиданностей в группе пока не происходит. Однако команда будет стараться в будущих играх, пишет "КП Спорт".
"Будем дальше стараться, посмотрим появится у нас шанс или нет, чтобы постараться навязать борьбу кому-то из грандов в нашей группе", - отметил Семак.
Как ранее писал сайт kp.ru, защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо заявил, что после победы над "Зенитом" команда шаг за шагом продвигается к обретению уверенности.