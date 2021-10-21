Главный тренер "Зенита" сказал, что команда навяжет борьбу грандам в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал проигрыш "Ювентусу". Встреча в Лиге Чемпионов закончилась счетом 1:0 в пользу итальянского гранда.

Как отметил Семак, у "Зенита" были шансы забить в течение матча, однако воспользоваться ими не удалось.

"Моменты были, хоть и не так много. И у наших ворот, и у ворот "Ювентуса". Они этим воспользовались и реализовали один из своих шансов, а мы — нет. Поэтому и результат такой", - признался тренер.

По словам Семака, никаких неожиданностей в группе пока не происходит. Однако команда будет стараться в будущих играх, пишет "КП Спорт".

"Будем дальше стараться, посмотрим появится у нас шанс или нет, чтобы постараться навязать борьбу кому-то из грандов в нашей группе", - отметил Семак.

Как ранее писал сайт kp.ru, защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо заявил, что после победы над "Зенитом" команда шаг за шагом продвигается к обретению уверенности.