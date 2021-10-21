God of War выйдет на PC 14 января 2022 года

Цена игры в Steam составила 3149 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания Sony анонсировала выход игры God of War на PC 14 января 2022 года Ранее проект, релиз которого состоялся еще в 2018 году, выходил только на консолях.

"Мы рады сообщить, что God of War (2018) выйдет на ПК 14 января 2022 года! К августу 2021 года было продано 19,5 миллионов копий God of War для PlayStation 4, и мы с нетерпением ждем, когда сможем поделиться игрой с новой аудиторией игроков на ПК!", - говорится в сообщении Sony.

Цена игры в Steam составила 3149 рублей. Столько же она будет стоить в другом онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр EGS. God of War на персональных компьютерах будет поддерживать 4K и широкоформатные мониторы, технологий GTAO, SSDO, DLSS и Reflex от NVIDIA. Кроме того, будет добавлена настройка управления и поддержка DualShock 4 с DualSense, как и других контроллеров.

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