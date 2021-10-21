ГУФСИН Пермского края проводит проверку после ЧП с отрубленной головой в ИК-10

ИК-10 – одно из крупнейших исправительных учреждений региона и России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ГУФСИН по Пермскому краю прокомментировали инцидент в ИК-10, где заключенному отрубило голову на производстве. По данным пресс-службы ведомства, по данному факту сейчас проводятся несколько проверок.

ИК-10 – одно из крупнейших исправительных учреждений региона и России. Порядка двух тысяч заключенных работают на лесоповальном и лесопильном производстве. Инцидент с отрубленной головой произошел там 18 октября 2021 года.

"По данному факту проводятся проверки - внутренняя проверка начата в ИК, также проверку проводит Следственный комитет, инцидент не комментируем", - приводит РИА Новости комментарий пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю.

Как ранее писал сайт kp.ru, об инциденте в прикамской исправительной колонии №10 в поселке Всехвятский Чусовского района сообщила журналистка, член ОНК Оксана Асауленко. По ее словам, заключенный еще недавно был на карантине и был отправлен оттуда на работу на производство, где и произошло ЧП.